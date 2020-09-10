Состояние Навального улучшается, он снова может говорить и вспомнить в деталях полет из Томска в Москву

Полиция Берлина усиливает меры безопасности для охраны оппозиционера Алексея Навального, который проходит лечение в берлинской клинике Charite, сообщает в четверг издание "Шпигель".

Отмечается, что в охране задействованы дополнительные силы, и Навального теперь держат под наблюдением непосредственно на территории больницы.

"Это отчетливо указывает, что полиция в Берлине хочет предотвратить дальнейшие попытки покушения", - утверждает "Шпигель".

По данным издания, Навальный теперь, судя по всему, снова может говорить и вспомнить в деталях его полет из Томска в Москву, в ходе которого ему стало плохо.

"Его (Навального - ИФ) высказывания могли бы быть опасны для лиц, стоявших за попыткой покушения", - отмечает издание.

"Шпигель" добавляет, что если состояние Навального продолжит улучшаться, то он, как ожидается, сможет принимать посетителей.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно и потребовали доказательств от немецкой стороны.

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.