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09:40 10.09.2020

Ирландский регулятор потребовал от Facebook прекратить трансфер данных пользователей ЕС в США - WSJ

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Ирландский регулятор потребовал от Facebook прекратить трансфер данных пользователей ЕС в США - WSJ

Комиссия по защите данных (Data Protection Commission, DPC) Ирландии направила Facebook Inc. предварительное предписание прекратить передачу в США данных европейских пользователей, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Такое требование регулятора Ирландии, где находится европейская штаб-квартира Facebook, является вызовом для компании как с операционной точки зрения, так и в законодательном плане, и может создать прецедент для других технологических гигантов.

По данным источников, DPC направила Facebook предписание о прекращении передачи данных еще в прошлом месяце и ждет ответа от компании. Это первый шаг, сделанный европейским регулятором для исполнения июльского решения Европейского суда, постановившего, что компании не должны хранить информацию о резидентах Евросоюза на серверах в США в отсутствие эффективного способа защиты граждан ЕС от возможной слежки со стороны американских властей.

Чтобы выполнить требования DPC, Facebook, вероятно, придется реорганизовать свой сервис, чтобы изолировать данные европейских пользователей, или перестать обслуживать европейцев, по крайней мере, на некоторое время.

Если компания не выполнит предписание, регулятор может оштрафовать ее на сумму, составляющую до 4% ее годовой выручки, то есть $2,8 млрд.

DPC дала Facebook время до середины сентября, чтобы принять меры для выполнения ее требований, сообщил источник WSJ.

Акции Facebook подорожали на 0,4% на дополнительных торгах в среду. Их стоимость выросла на 33% в этом году.

Теги: #сша #ес #facebook #ирландия
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