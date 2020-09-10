Количество больных Covid-19 за сутки снизилось в 2 областях, а в 5 установлен рекорд суточной заболеваемости – СНБО

Количество заболевших коронавирусной болезнью Covid-19 за минувшие сутки возросло в Киеве и в 22 из 24 областей Украины, при этом в Тернопольской, Винницкой, Хмельницкой, Донецкой и Полтавской оно выросло больше, чем когда-либо ранее.

Как свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в четверг утром, больше всего новых случаев заболевания Cоvid-19 (более 200) зафиксировано в Киеве, Тернопольской и Харьковской областях, а выздоровления – во Львовской и Ивано-Франковской областях (более 100).

При этом в Николаевской области не зафиксированы новые случаи выздоровления от Covid-19, а в семи из 24 областей - новые случаи смерти.

Количество болеющих в настоящее время превышает 10 тысяч в г.Киеве и Львовской области, более 5 тысяч – также в Ивано-Франковской, Одесской и Харьковской областях, а меньше 100 их только в Кировоградской области. Снизилось количество болеющих за сутки в Запорожской и Кировоградской областях.

В целом за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 103 новых случая заболевания Covid-19 и 39 случаев выздоровления, сейчас в области болеет 1 374 человека (на 64 больше);

- в Волынской области 77 человек заболели, 54 выздоровели, сейчас болеют 1 716 (на 23 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 89 новых случаев заболевания, 3 случая смерти и 43 - выздоровления, сейчас болеет 1 580 человек (на 43 больше);

- в Донецкой области 90 человек заболели и 14 выздоровели, болеет 887 (на 76 больше);

- в Житомирской области 59 человек заболели, 1 умер и 53 выздоровели, болеет 1 550 (на 5 больше);

- в Закарпатской области 82 новых случая заболевания, 1 случай смерти и 39 - выздоровления, сейчас болеет 4 472 человека (на 42 больше за сутки);

- в Запорожской области 40 человек заболели, 1 умер и 42 выздоровели, болеет 1 002 человека (на 3 меньше);

- в Ивано-Франковской области зафиксировано 143 новых случая заболевания, 3 случая смерти и 136 - выздоровления, сейчас болеют 6 182 человека (на 4 больше);

- в Киеве 298 новых случаев заболевания, 4 человека умерли и 67 выздоровели, сейчас болеет 10 888 человек (на 227 больше за сутки);

- в Киевской области 95 человек заболели, 2 умерли и 76 выздоровели, сейчас болеет 2 041 человек (на 17 больше);

- в Кировоградской области 4 человека заболели и 5 выздоровели, сейчас болеет 90 (на 1 меньше за сутки);

- в Луганской области 23 человека и 14 выздоровели, болеет 234 человека (на 9 больше);

- во Львовской области подтверждено 183 новых случая заболевания Covid-19, 1 случай смерти и 125 случаев выздоровления, сейчас болеют 10 913 человек (на 57 больше за сутки);

- в Николаевской области 52 новых случая заболевания и 3 случая смерти, сейчас болеет 1 086 человек (на 49 больше);

- в Одесской области 47 человек заболели, 2 умерли и 39 выздоровели, болеет 6 628 (на 6 больше);

- в Полтавской области 51 человек заболел, 2 умерли и 4 выздоровели, болеет 459 человек (на 45 больше);

- в Ривненской области 130 новых случаев заболевания, 3 случая смерти и 71 - выздоровления, сейчас болеет 2 602 человека (на 56 больше за сутки);

- в Сумской области 44 новых случая заболевания, 1 случай смерти и 24 – выздоровления, сейчас болеет 1 189 человек (на 19 больше);

- в Тернопольской области 251 новый случай заболевания, 4 случая смерти и 95 - выздоровления, сейчас болеют 4 270 человек (на 152 больше);

- в Харьковской области 339 новых случаев заболевания, 6 случаев смерти и 17 - выздоровления, сейчас болеют 8 090 человек (на 316 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 20 человек заболели и 13 выздоровели, болеют 222 (на 7 больше);

- в Хмельницкой области 142 новых случая заболевания, 3 случая смерти и 80 - выздоровления, сейчас болеет 1 763 человека (на 59 больше за сутки);

- в Черкасской области 56 человек заболели и 26 выздоровели, болеют 1 039 (на 30 больше);

- в Черновицкой области 134 новых случая заболевания, 2 человека умерли и 81 выздоровел, сейчас болеет 4 549 человек (на 51 больше за сутки);

- в Черниговской области 30 новых случаев заболевания, 2 человека умерли, 17 выздоровели, сейчас болеет 1 886 человек (на 11 больше).

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга, 10 сентября, выявлено 2 582 новых случая инфицирования коронавирусом. 44 человека из числа ранее заболевших COVID-19 умерли, рекордные с начала пандемии 1 174 выздоровели. Сейчас болеет 76 712 человек, что на 1 364 больше, чем днем ранее.