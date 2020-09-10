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09:28 10.09.2020

Более 750 учебных заведений были повреждены из-за военных действий в Украине с 2014 года

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В Министерстве образования и науки Украины заявляют, что с 2014 года количество поврежденных из-за военных действий учебных заведений в Украине превышает 750 учреждений.

"Украине важно оберегать детей от прямого воздействия конфликтов на качество образования и возможность его приобретать. Прежде всего это касается военного конфликта на Востоке Украины. Только в течение первого полугодия 2020 года были зафиксированы 10 случаев повреждения школ из-за военных действий, а с 2014 года количество поврежденных учебных заведений превышает 750. В ближайшее время Украина должна внедрять положения подписанной Декларации о безопасности школ, чтобы каждый украинский ученик имел возможность учиться в безопасной образовательной среде", - цитирует и.о. министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета пресс-служба ведомства.

Отмечается, что непосредственное влияние конфликта испытывают более 400 тыс. детей, которые проживают и посещают школы в 20-километровой зоне по обе стороны от линии разграничения, в которой есть угроза обстрелов и присутствует высокий уровень минного загрязнения.

Согласно сообщению, в течение 2017-2019 годов состоялось не менее 59 нападений на учебные заведения в зоне конфликта.

Кроме того, десятки школ расположены непосредственно рядом с военными объектами, которые подвергает их опасности нападений.

Украина подписала Декларацию о безопасности школ 20 ноября 2019 года. В частности, документ содержит обязательства предупреждать нападения на учебные заведения и их использование в военных целях в период вооруженного конфликта. Декларация также предусматривает сохранение безопасности в учебных заведениях, защиту права на образование и мониторинг нарушений прав детей в условиях вооруженного конфликта. Важным аспектом присоединения к Декларации является восстановление образовательной инфраструктуры, обеспечение психологической реабилитации учеников, родителей и учителей, содействие проведению тренингов по безопасности и здравоохранения и тому подобное.

Теги: #шкарлет #школа #оос
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