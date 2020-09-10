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09:23 10.09.2020

В Украине за сутки COVID-19 заболели 2 582 человека, 44 умерли, рекордное число выздоровевших -1174

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В Украине за сутки COVID-19 заболели 2 582 человека, 44 умерли, рекордное число выздоровевших -1174

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 2 582 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, при этом 1174 человека выздоровели, 44 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Днем ранее, 9 сентября, сообщалось о 2 551 инфицированных, 8 сентября – о 2 411 новых случаях заболевания COVID-19, 7 сентября было 2 174 заболевших. 5 сентября, был зафиксирован рекорд заболеваемости - 2 836 новых инфицированных за сутки.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро четверга 145 612 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 3 023 человека, выздоровели - 65 877 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 76 712 человек, что на 1 364 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (339), Киеве (298), Тернопольской области (251).

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 925 подозрений на заболевание COVID-19.

Теги: #коронавирус #украина
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