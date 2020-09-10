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07:56 10.09.2020

США будут прилагать усилия к тому, чтобы виновные в ситуации с Навальным были привлечены к ответственности – Помпео

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США будут прилагать усилия к тому, чтобы виновные в ситуации с Навальным были привлечены к ответственности – Помпео

Соединенные Штаты и их европейские союзники будут добиваться привлечения к ответственности виновных в инциденте с российским оппозиционером Алексеем Навальным, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Евросоюз, ряд европейских стран, Соединенные Штаты - все ясно дали понять русским: мы ожидаем, что они привлекут к ответственности тех, кто виновен в этом. Мы сделаем все возможное, чтобы прийти к выводу о том, кто еще несет ответственность", - сказал дипломат в шоу журналиста Бена Шапиро.

Помпео заявил, что в мире "признают, что есть существенный шанс, что это исходило от высших российских чиновников, я думаю, что это плохо для русского народа и для России".

В то же время госсекретарь сказал, что не готов ответить на вопрос о том, какие меры намерены принять США в сложившейся ситуации.

"Я не хочу опережать президента в вопросе о том, что решит правительство США по этому вопросу. Мы должны все это рассмотреть, оценить и быть уверенными в том, что делаем свою часть работы по снижению рисков повторения подобного в будущем", - заявил он.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно и потребовали доказательств от немецкой стороны.

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

Теги: #позиция #сша #навальный #помпео
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