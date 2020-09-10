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07:39 10.09.2020

Танкер Delfi отбуксировали с одесского пляжа - Криклий

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Танкер Delfi отбуксировали с одесского пляжа - Криклий

Киев. 10 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Танкер Delfi, затонувший возле одесского пляжа, подняли и отбуксировали, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Delfi покинул пляж Дельфин. Скучать не будем", – написал он на своей странице в Фейсбуке в четверг утром.

Глава Одесской ОГА Максим Куцый уточнил, что транспортировка танкера с городского пляжа Дельфин началась на рассвете с помощью плавкрана и буксиров.

"Операция очень сложная в техническом исполнении и требует точных и неторопливых действий. В течение светового дня судно уже должно быть перемещено в порт Черноморск. Специалисты частных компаний, государственные службы работали круглосуточно, чтобы наконец убрать затонувший танкер. Спасибо за командную работу", написал глава ОГА на своей странице в Фейсбуке.

Куцый выразил надежду на успешное завершение финального этапа ликвидации.

Как сообщалось, глава Государственной экологической инспекции Андрей Мальованый в пятницу, 4 сентября, сообщил, что работы по поднятию и стабилизации затонувшего возле Одессы танкера Delfi (принадлежит компании Mister Drake PC) вновь стали причиной разлива нефтепродуктов.

Ранее специалисты ООО "Краншип" 26 августа 2020 года поставили затонувший возле одесского пляжа танкер Delfi на ровный киль.

Танкер Delfi под флагом Молдовы потерпел бедствие в Одесском заливе в ноябре 2019 года – судно сорвало с якоря. Его владелец должен был до 31 марта 2020 года принять меры для подъема и удаления затонувшего танкера из акватории Одесского морского порта. 1 апреля дело взяла под контроль генпрокурор, а 22 июня прокуратура Одесской области начала уголовное производство по факту непринятия мер по ликвидации последствий экологического загрязнения морской воды нефтепродуктами.

ГП "Администрация морских портов Украины" объявило конкурс на подъем затонувшего на одесском пляже танкера Delfi с начальной суммой 25 млн грн, так как 27 июля этот процесс перешел к государству после неудачных попыток за счет судовладельца, а экспертная комиссия ГСЧС Украины окончательно признала ситуацию как чрезвычайную местного уровня.

11 августа началась подготовка к очередной попытке эвакуации севшего на мель рядом с одесским пляжем "Дельфин" танкера Delfi, которую предпримет компания "Краншип" за средства "Бруклин-Киев".

"Родился новый план подъема танкера. Внеконкурсное предложение, которое дает государству возможность не тратить на эту операцию бюджетные деньги, уже на выходных начали реализовывать", – написал совладелец группы терминалов TIS и буксирной компании P&O Maritime Ukraine Андрей Ставницер на своей странице в Facebook.

Теги: #delfi #поднятие
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