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07:12 10.09.2020

Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе не нарушали

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Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе не нарушали

За минувшие сутки российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За минувшие сутки, 9 сентября, нарушений договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы, не было. Режим тишины вдоль линии разграничения сохранялся в полной мере", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в четверг утром.

В пресс-центре подчеркнули, что параллельно с выполнением боевых задач подразделения из состава ООС и других составляющих сил обороны привлекались к тушению очагов в Донецкой и Луганской.

"В частности, за минувшие сутки ликвидированы пожары вблизи населенных пунктов Екатериновка, Новоселовка Вторая, Чистый Лиман и Новозвановка", – сказано в сообщении.

"С начала текущих суток, 10 сентября, в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня сохраняется в полной мере. Защитники Украины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника", – резюмировали в штабе.

Теги: #оос #сводка
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