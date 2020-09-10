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04:43 10.09.2020

В ВОЗ предостерегают страны от попыток "срезать путь" при разработке вакцин от коронавируса

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В ВОЗ предостерегают страны от попыток "срезать путь" при разработке вакцин от коронавируса

Страны при разработке вакцины от коронавируса COVID-19 должны ставить на первое место безопасность их применения, а не пытаться пренебречь правилами клинических испытаний для ускорения процесса разработки, заявили в среду в ВОЗ.

По словам главного научного сотрудника организации Сумьи Сваминатан, недопустимо "срезать путь" при создании вакцин. Она отметила, что "прежде всего" важна безопасность.

"Процесс должен проходить по правилам игры. Лекарства и вакцины, прежде всего, должны быть проверены на безопасность, прежде чем начинать давать их людям", - отметила Сваминатан.

Ее слова прозвучали на фоне сообщения о том, что компания AstraZeneca приостанавливает клинические испытания вакцины против COVID-19 для расследования "потенциально необъяснимой болезни".

Ранее в ВОЗ заявляли, что при ускоренной разработке вакцины следует соблюдать ряд требований, "гарантирующих, что любая вакцина, которую будут производить, станет одновременно эффективной и безопасной".

Теги: #коронавирус #воз #вакцины
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