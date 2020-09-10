США к концу года получат вакцину от COVID-19, несмотря на проблемы у AstraZeneca - Белый дом

В США по-прежнему рассчитывают, что вакцина от коронавируса COVID-19 станет доступной в стране до конца года, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

"К концу года она должна быть готова", - сказала Макинани на брифинге в Белом доме, отвечая на вопрос журналистов.

Она также добавила, что приостановка испытания вакцины AstraZeneca не повлияет на темпы получения вакцины, так как помимо этой компании над подобными препаратом работают, в частности, компании Pfizer и Moderna.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что не исключает появление у США вакцины от коронавируса даже в октябре этого года. При этом он допускал, что вакцина может появиться и позже в этом году.

Во вторник компания AstraZeneca сообщила, что приостановила клинические испытания вакцины против COVID-19 для расследования "потенциально необъяснимой болезни".

Отмечается, что болезнь у одного из участников испытания может быть и не вызвана вакциной, однако это необходимо проверить.

По данным портала Stat News, участник, у которого была заподозрена "серьезная побочная реакция", находится в Великобритании.

AstraZeneca - одна из трех компаний, которые проводят испытания третьей фазы коронавирусной вакцины в США. В настоящее время в стране проводятся еще два испытания потенциальных вакцин от компаний Pfizer и Moderna.