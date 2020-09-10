В Харькове планируется провести велодень и марафон с учетом карантинных ограничений

В Харькове 20 сентября планируется провести велодень (массовый заезд, а перед ним - флэшмоб на площади Свободы, посвященный Олимпийским играм), обязательным условием участия в котором будет наличие маски.

"Тем, у кого не будет масок, выдадим на въезде на мероприятие, и будем просить участников не снимать средства защиты на протяжении всего Велодня, во всяком случае во время флешмоба на площади Свободы. Волонтеры будут измерять температуру, будут установлены санитайзеры", - цитирует пресс-служба Харьковского горсовета директора департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексея Чубарова.

Спустя две недели после велодня, 4 октября, в городе планируется традиционный Харьковский международный марафон. По словам Чубарова, организаторы отрабатывают логистику перемещения участников, но присутствие болельщиков не рассматривается.

Как сообщил Чубаров, на марафон уже зарегистрировалось около 4 тыс. человек, которые попробуют свои силы в марафонской, полумарафонской дистанциях, пробегут 10 км, 4,2 км или примут участие в семейном забеге на 1,6 км.

"В масках они бежать не будут. Протяженность маршрута - 42 километра, и расстояние между участниками однозначно увеличится", - отметил Чубаров.

Вместе с тем, по словам организаторов, если Харьков отнесут к "красной зоне" из-за ухудшения эпидемситуации в связи с COVID-19, велодень и международный марафон могут отменить.