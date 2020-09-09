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23:55 09.09.2020

Экс-кандидат в президенты Беларуси Канопацкая заявила о намерении создать политическую партию

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Бывший кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая заявила об учреждении в скором времени оргкомитета по созданию политической партии.

"В ближайшее время нами будет объявлено об учреждении оргкомитета по созданию в стране Национально-демократической партии. Сейчас идёт процесс согласования входящих в него кандидатур", - написала Канопацкая на своей странице в фейсбуке в среду.

Кроме того, по словам Канопацкой, ею совместно с юристами инициативной группы подготовлены и направлены в Минюст документы на регистрацию общественного объединения "Право будущего".

Теги: #партия #создание #беларусь
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