Экс-кандидат в президенты Беларуси Канопацкая заявила о намерении создать политическую партию

Бывший кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая заявила об учреждении в скором времени оргкомитета по созданию политической партии.

"В ближайшее время нами будет объявлено об учреждении оргкомитета по созданию в стране Национально-демократической партии. Сейчас идёт процесс согласования входящих в него кандидатур", - написала Канопацкая на своей странице в фейсбуке в среду.

Кроме того, по словам Канопацкой, ею совместно с юристами инициативной группы подготовлены и направлены в Минюст документы на регистрацию общественного объединения "Право будущего".