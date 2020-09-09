Договоренность в ТКГ о совместном инспектировании позиций ВСУ в районе поселка Шумы при участии ОБСЕ направлена на опровержение фейков и недопущение новых провокаций на Донбассе – Кравчук

Достигнутая благодаря совместным усилиям во время внеочередной видеоконференции Трехсторонней контактной группы 9 сентября договоренность о совместном инспектирования позиций Вооруженных сил Украины в районе поселка Шумы при участии представителя ОБСЕ направлена на опровержение фейков и новых провокаций в зоне проведения ООС на Донбассе, отмечает руководитель украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Ключевым приоритетом для Украины является сохранение жизней наших военных и гражданских на Донбассе. Мы ценим каждую жизнь", - заявил он в среду агентству "Интерфакс-Украина", комментируя ситуацию вокруг позиций Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы.

По его словам, в течение шести недель с 27 июля этого года, благодаря усилиям всех участников ТКГ, удалось достичь реального режима прекращения огня. "Но, к сожалению, все, кто наживался на войне, и хочет и дальше наживаться, стремятся перемирие сорвать, и для этого распространяют абсолютную ложь", - отметил Кравчук.

Он указал, что украинская делегация категорически осуждает такой подход и будет делать всё, чтобы Минские договоренности выполнялись всеми сторонами.

"ОБСЕ неоднократно подтверждала беспочвенность каких-либо обвинений в адрес Украины. Инспекция украинских позиций - исключительно проявление доброй воли со стороны украинской стороны в подтверждение полного соблюдения Украиной всех договоренностей, и для продолжения переговорного процесса, и мы ждем такой же позиции в ответ. Благодаря совместным усилиям во время видеоконференции удалось избежать попыток сорвать перемирие и открыть путь к встрече политических советников лидеров Нормандской четверки и, надеемся, встрече на наивысшем уровне", - подчеркнул он.