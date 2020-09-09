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21:03 09.09.2020

Воды для потребностей населения в Крыму достаточно, нехватка возникла вследствие милитаризации полуострова – замминистра реинтеграции

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Воды для потребностей населения в Крыму достаточно, нехватка возникла вследствие милитаризации полуострова – замминистра реинтеграции

Причиной нехватки воды на оккупированном РФ полуострове Крым является его милитаризация, на потребности местного мирного населения ее там достаточно, отмечает заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко.

"Россияне серьезно милитаризировали полуостров, насыщая его оружием, живой силой, строя новые военные мощности на полуострове и подавая воду в первую очередь на эти объекты. Они де-факто забирают воду у простых людей, тех, кто проживает на временно оккупированной территории, и отдают ее на нужды собственной милитаристской машины", - сказал Яременко в среду в ходе визита в Херсонскую область при осмотре дамбы на Северо-Крымском канале вблизи КПВВ "Каланчак".

Он подчеркнул, что к моменту оккупации РФ Крымского полуострова, там не было проблем с питьевой водой даже в условиях засухи.

"Конечно, проще всего объяснить людям, что это Украина перекрыла вам воду и не подает. Именно этим страна-агрессор и манипулирует. Если бы воду не тратили на военные нужды оккупантов, мирному населению ее более, чем хватало бы, ведь первопричиной вопроса воды является именно агрессия РФ и временная оккупация АРК в 2014 году", - подчеркнул замминистра.

По словам Яременко, научные исследования подтверждают, что питьевой воды для нужд населения более чем достаточно, если бы эта вода не использовалась на военные нужды России в Крыму.

Он также отметил, что в соответствии с нормами международного гуманитарного права, Россия, как страна, которая оккупировала украинский полуостров, должна нести ответственность за ненадлежащее обеспечение водой местных жителей.

"После того, как крымский полуостров будет деокуппирован, Украина будет рада подать туда воду", - сказал Яременко

Теги: #крым #вода #минреинтеграции
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