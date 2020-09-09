Шмыгаль внес Зеленскому представление на назначении гендиректором "Укроборонпрома" Тихонова - источник

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес президенту Владимиру Зеленскому представление на назначении генеральным директором "Укроборонпрома" Сергея Тихонова, который в настоящее время возглавляет департамент безопасности и оборонно-промышленного комплекса в Офисе президента.

"Премьер уже подал представление", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве.

По словам собеседника, гендиректором "Укроборонпрома" предлагается назначить Сергея Тихонова.

Тихонов был народным депутатом Верховной Рады III и IV созывов (1998-2006) от Прогрессивной социалистической партии Украины и блока "За единую Украину".