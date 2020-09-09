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20:21 09.09.2020

Присутствие боевиков на инспектировании в районе поселка Шумы станет аргументом в пользу Украины – Офис президента Украины

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Присутствие боевиков на инспектировании в районе поселка Шумы станет аргументом в пользу Украины – Офис президента Украины

Присутствие представителей боевиков во время совместного инспектирования в районе населенного пункта Шумы Донецкой области станет ещё одним аргументом в пользу правоты Украины, считают в Офисе президента Украины.

В комментарии, обнародованном пресс-службой Офиса президента, напоминается, что инспектирование осуществляют не стороны конфликта, а ОБСЕ в сопровождении представителей сторон.

"Если кто-то не понимает возможного механизма такого инспектирования, рекомендуем освежить в памяти историю деятельности СЦКК, а также пункт 2 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей - ту часть, которая определяет стороны на линии разграничения и которая досталась Украине в наследство от некоторых "великих" дипломатов", - указывается в комментарии.

"Так, Россия отказалась от работы в рамках СЦКК. Каждый нормальный человек прекрасно понимает, с какой целью это было сделано. Но наличие такой цели не означает ее реалистичности. Крайне ограниченное проявление присутствия боевиков ничего никому не может дать, кроме одного - еще одного аргумента в пользу правоты Украины. В очередной раз вместе с международным сообществом призываем Россию вернуться к СЦКК, воздерживаться от этого – абсурдно", - подчеркивается в комментарии.

Как сообщалось, 7 сентября участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. Украинская сторона взяла на себя вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции.

Ранее в СМИ появилась информация о распоряжении главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина с 7 сентября начать обстрел украинских позиций в районе населенного пункта Шумы. Пушилин заявил, что украинские военнослужащие якобы нарушили один из пунктов договоренностей о режиме прекращения огня и начали незаконно возводить позиции в районе поселка.

В ВСУ обвинения опровергли. Наблюдатели СММ ОБСЕ в отчете от 5 сентября также подтвердили отсутствие каких-либо изменений на позициях ВСУ в указанном районе.

Теги: #проверка #донбасс #шумы
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