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19:21 09.09.2020

Профильный комитет Рады рекомендовал экс-совладельца Укргазбанка Горбаля на должность члена Совета НБУ

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Профильный комитет Рады рекомендовал экс-совладельца Укргазбанка Горбаля на должность члена Совета НБУ

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отобрал кандидатуру экс-совладельца Укргазбанка (Киев) Василия Горбаля, чтобы рекомендовать Верховной Раде утвердить его на должности члена Совета Национального банка Украины (НБУ).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за Горбаля проголосовали 24 члена комитета в ходе заседания в среду, трое воздержались.

Василий Горбаль, 1971 г. р., ранее дважды был членом Совета НБ. Кроме того, он возглавлял киевское городское отделение Партии регионов, был совладельцем и почетным президентом банка Укргазбанка, в 2010 году возглавлял Львовскую облгосадминистрацию.

Горбаль родился во Львове. В 1993 году окончил Киевский институт международных отношений при Киевском национальном университете им. Т.Шевченко. Кандидат юридических наук. Владеет английским, французским и немецким языками.

Теги: #совет #членство #нбу
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