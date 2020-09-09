С полуночи на Донбассе обстрелов не было

Российские наемники не осуществили ни одного обстрела на Донбассе с начала текущих суток, 9 сентября по состоянию на 17.30 среды, сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook.

"В полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной. По всей линии фронта наблюдалась тишина. Среди украинских защитников нет военных потерь и ранений", – говорится в сводке.

По данным штаба, продолжается ликвидация пожаров в районе проведения ООС на территории Донецкой и Луганской областей. "Вблизи Катериновки военнослужащие ВСУ и ГСЧС локализовали пожар на площади 8 га, а вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая - на площади 20 га. В то же время в районе урочища Чистый Лиман военнослужащие и техника ВСУ тушат незначительные тлеющие очаги огня. Угрозы распространения огня в направлении населенных пунктов нет", - говорится в сообщении.