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18:24 09.09.2020

С полуночи на Донбассе обстрелов не было

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С полуночи на Донбассе обстрелов не было

Российские наемники не осуществили ни одного обстрела на Донбассе с начала текущих суток, 9 сентября по состоянию на 17.30 среды, сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook.

"В полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной. По всей линии фронта наблюдалась тишина. Среди украинских защитников нет военных потерь и ранений", – говорится в сводке.

По данным штаба, продолжается ликвидация пожаров в районе проведения ООС на территории Донецкой и Луганской областей. "Вблизи Катериновки военнослужащие ВСУ и ГСЧС локализовали пожар на площади 8 га, а вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая - на площади 20 га. В то же время в районе урочища Чистый Лиман военнослужащие и техника ВСУ тушат незначительные тлеющие очаги огня. Угрозы распространения огня в направлении населенных пунктов нет", - говорится в сообщении.

Теги: #всу #оос #перемирие
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