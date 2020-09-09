Спецпредставитель председателя ОБСЕ настоятельно призывает все стороны и дальше соблюдать режим прекращения огня на Донбассе

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе, посол Хайди Грау после внеочередной встречи ТКГ в формате видеоконференции 9 сентября настоятельно призвала все стороны и впредь предпринимать все необходимое для соблюдения действующего и устойчивого режима прекращения огня, прежде всего, в интересах гражданского населения.

"Сегодняшнее внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы было посвящено вопросам безопасности и соблюдения режима прекращения огня в зоне конфликта, в частности, обсуждению ситуации в районе населенного пункта Шумы, оценка которой между участниками заседания расходится", - говорится в ее сообщении для прессы по итогам заседания.

"Участники заседания ТКГ сошлись во мнении, что выезд на обсуждаемую местность был бы полезным. Выезд планируется на 10 сентября 2020 года", - отмечается в сообщении.