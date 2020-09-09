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18:19 09.09.2020

Паркинг у столичного зоопарка откроют в конце сентября – Кличко

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Паркинг у столичного зоопарка откроют в конце сентября – Кличко

Паркинг на 400 машиномест на территории Киевского зоопарка откроют в конце сентября, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в среду.

"Уже в конце сентября на территории столичного зоопарка мы откроем новопостроенный паркинг более чем на 400 автомобилей. Открытие паркинга упростит доступ к зоопарку и разгрузит дорожное движение", – написал в Facebook мэр.

По его словам, паркинг находится на балансе зоопарка, следовательно, цены на размещение авто будет устанавливать его руководство. Полученные средства будут использованы на нужды зоопарка.

Кроме того, продолжаются работы по обновлению зоопарка, добавил Кличко. В рамках следующего этапа реконструкции будет построена ветеринарная клиника с карантинными вольерами.

Теги: #киев #паркинг #кличко #зоопарк
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