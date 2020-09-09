События

18:10 09.09.2020

65 самолетов арестованы за рейсы в Крым – Офис генпрокурора

1 мин читать
65 самолетов арестованы за рейсы в Крым – Офис генпрокурора

Офис генерального прокурора Украины сообщает о наложении арестов на 65 самолетов-нарушителей порядка въезда и выезда из оккупированного полуострова Крым, сообщается на сайте ведомства в среду.

"Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым Главное управление СБУ в АР Крым (с дислокацией в г.Херсон) осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее (ст.334, ч.2 ст.332-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили что с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным полуостровом Крым в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения. Официально было также прекращено функционирование всех аэропортов оккупированного полуострова.

"Несмотря на это, установлено около 40 российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки в Крым, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины. В связи с этим, прокуратура Автономной Республики Крым совместно с ГУ СБУ в АР Крым обратилась в суд с ходатайствами о наложении ареста на самолеты некоторых российских авиакомпаний, нарушивших порядок въезда / выезда из / на оккупированный полуостров и правила международных полетов. Сейчас арестованы 65 воздушных судов-нарушителей", - рассказали в Офисе генпрокурора.

Теги: #крым #самолеты #прокуратура #арест
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:53 09.09.2020
По ходатайствам прокуратуры АР Крым наложены аресты на 65 самолетов-нарушителей порядка въезда и выезда из оккупированного полуострова

По ходатайствам прокуратуры АР Крым наложены аресты на 65 самолетов-нарушителей порядка въезда и выезда из оккупированного полуострова

11:18 09.09.2020
Для жителей временно оккупированного Крыма запустили чат-бот в Telegram – Офис президента

Для жителей временно оккупированного Крыма запустили чат-бот в Telegram – Офис президента

06:56 08.09.2020
Объявлены в розыск двое подозреваемых участников "самообороны Севастополя"

Объявлены в розыск двое подозреваемых участников "самообороны Севастополя"

21:13 07.09.2020
Венедиктова обсудила реформу прокуратуры с международными партнерами

Венедиктова обсудила реформу прокуратуры с международными партнерами

21:13 07.09.2020
Венедиктова обсудила реформу прокуратуры с международными партнерами

Венедиктова обсудила реформу прокуратуры с международными партнерами

15:22 07.09.2020
В МИД Украины указали на дезинформацию РФ относительно якобы заявлений ООН об ответственности Украины за поставку воды в Крым

В МИД Украины указали на дезинформацию РФ относительно якобы заявлений ООН об ответственности Украины за поставку воды в Крым

15:17 07.09.2020
Суд арестовал президента банка "Аркада" на 60 дней с альтернативой внесения 21 млн грн залога

Суд арестовал президента банка "Аркада" на 60 дней с альтернативой внесения 21 млн грн залога

11:51 07.09.2020
Лжеминеру киевского банка грозит до 6 лет тюрьмы – прокуратура

Лжеминеру киевского банка грозит до 6 лет тюрьмы – прокуратура

16:11 06.09.2020
Сообщено о подозрении мужчине, избившему священнослужителя в Киеве – прокуратура

Сообщено о подозрении мужчине, избившему священнослужителя в Киеве – прокуратура

14:11 05.09.2020
В повестку очередной сессии Генассамблеи ООН включили вопрос о ситуации в Крыму и на Донбассе

В повестку очередной сессии Генассамблеи ООН включили вопрос о ситуации в Крыму и на Донбассе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

С полуночи на Донбассе обстрелов не было

В Киеве задержан один из руководителей ИГИЛ - СБУ

Объявлены участники нацотбора на выдвижение на премию "Оскар" от Украины

Леонид Черновецкий подал в ОАСК иск против Кабмина о признании русского языка государственным

Зеленский о ситуации на Донбассе: сейчас мы детально разбираем каждый факт, после гибели нашего военного вновь нет боевых потерь и обстрелов

ПОСЛЕДНЕЕ

С полуночи на Донбассе обстрелов не было

В Киеве задержан один из руководителей ИГИЛ - СБУ

Паркинг у столичного зоопарка откроют в конце сентября – Кличко

Спецпредставитель председателя ОБСЕ настоятельно призывает все стороны и дальше соблюдать режим прекращения огня на Донбассе

Объявлены участники нацотбора на выдвижение на премию "Оскар" от Украины

Ивано-Франковский горсовет оспаривает в ОАСК установление Кабмином 4-х уровней эпидопасности

Леонид Черновецкий подал в ОАСК иск против Кабмина о признании русского языка государственным

Секретариат языкового омбудсмена будет следить за переходом школ на украинский язык обучения

Прокуратура Беларуси санкционировала арест Колесниковой по уголовному делу о призывах к захвату власти – адвокат

Зеленский о реакции местных властей на карантин: я не понимаю, кто с кем воюет, у нас просто не будет мест в больницах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА