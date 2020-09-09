65 самолетов арестованы за рейсы в Крым – Офис генпрокурора

Офис генерального прокурора Украины сообщает о наложении арестов на 65 самолетов-нарушителей порядка въезда и выезда из оккупированного полуострова Крым, сообщается на сайте ведомства в среду.

"Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым Главное управление СБУ в АР Крым (с дислокацией в г.Херсон) осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее (ст.334, ч.2 ст.332-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили что с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным полуостровом Крым в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения. Официально было также прекращено функционирование всех аэропортов оккупированного полуострова.

"Несмотря на это, установлено около 40 российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки в Крым, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины. В связи с этим, прокуратура Автономной Республики Крым совместно с ГУ СБУ в АР Крым обратилась в суд с ходатайствами о наложении ареста на самолеты некоторых российских авиакомпаний, нарушивших порядок въезда / выезда из / на оккупированный полуостров и правила международных полетов. Сейчас арестованы 65 воздушных судов-нарушителей", - рассказали в Офисе генпрокурора.