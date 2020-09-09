Объявлены участники нацотбора на выдвижение на премию "Оскар" от Украины

Украинский оскаровский комитет объявил участников национального отбора на выдвижение на премию "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины.

"Украинский оскаровский комитет объявил участников национального отбора на выдвижение на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины", - говорится в сообщении пресс-службы Государственного агентства по вопросам кино.

Отмечается, что в этом году в национальном отборе участвуют 3 фильма, все они созданы при поддержке Госкино.

В частности, на выдвижение претендуют: драма "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича; лирическая комедия "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича; документальная лента "Земля голубая, как апельсин" режиссера Ирины Целик.

Заседание комитета и объявление результатов национального отбора состоится 24 сентября.