События

17:50 09.09.2020

Объявлены участники нацотбора на выдвижение на премию "Оскар" от Украины

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Объявлены участники нацотбора на выдвижение на премию "Оскар" от Украины

Украинский оскаровский комитет объявил участников национального отбора на выдвижение на премию "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины.

"Украинский оскаровский комитет объявил участников национального отбора на выдвижение на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины", - говорится в сообщении пресс-службы Государственного агентства по вопросам кино.

Отмечается, что в этом году в национальном отборе участвуют 3 фильма, все они созданы при поддержке Госкино.

В частности, на выдвижение претендуют: драма "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича; лирическая комедия "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича; документальная лента "Земля голубая, как апельсин" режиссера Ирины Целик.

Заседание комитета и объявление результатов национального отбора состоится 24 сентября.

Теги: #оскар #отбор #украина
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