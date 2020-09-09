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17:45 09.09.2020

Ивано-Франковский горсовет оспаривает в ОАСК установление Кабмином 4-х уровней эпидопасности

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Ивано-Франковский горсовет оспаривает в ОАСК установление Кабмином 4-х уровней эпидопасности

Окружной административный суд города Киева (ОАСК) просят признать противоправными и недействительными определенные пункты постановления Кабинета министров Украины №641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мер на территории с широким распространением острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Как сообщается на сайте суда в среду, истцом в этом административном иске указан Ивано-Франковский городской совет. В настоящее время ОАСК решает вопрос об открытии производства.

"В частности, речь идет о пунктах 1-36 данного постановления, в том числе и по установлению "зеленого", "желтого", "оранжевого", "красного" уровня эпидемиологической опасности распространения Covid-19. Также соответствующим постановлением определен ряд запретов в зависимости от установления уровня эпидопасности", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив раскритиковал решение Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и технико-экологической безопасности, которым город был отнесен к "красной" зоне эпидемической опасности, и называл большинство критериев, по которым было принято такое решение, субъективными. В частности, он сообщил о принятых решениях обеспечить работу общественного транспорта и школ в городе в обычном режиме с обязательным соблюдением мер безопасности вопреки предписаниям для населенных пунктов, оказавшихся в "красной" зоне.

Теги: #карантин #оаск #ивано_франковск
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