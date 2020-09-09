Секретариат языкового омбудсмена будет следить за переходом школ на украинский язык обучения

Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка будет осуществлять мониторинг соблюдения законодательства о переходе школ на украинский язык обучения, сообщает пресс-служба Офиса уполномоченного.

"Согласно законодательству, контролем над учебно-воспитательным процессом занимаются местные органы управления образованием и Министерство образования и науки. Уполномоченный по защите государственного языка в соответствии с возложенными на него функциями будет контролировать выполнение языкового закона Министерством образования и науки Украины. Поэтому по выполнению языкового законодательства, о возможных нарушениях, мы, конечно, будем проводить соответствующий мониторинг и в этом году, и в дальнейшей перспективе", - говорится в сообщении пресс-службы

В то же время отмечается, что вместе с соблюдением требований закона чрезвычайно важно и качество преподавания.

Кроме того, в сообщении напоминается, что норма закона о штрафных санкций за нарушение языкового законодательства начнет действовать через 2 года. "Сегодня мы можем готовить исключительно обращения к тем или иным учреждений, организациям по обращениям граждан и по результатам мониторинга деятельности государственных учреждений в различных сферах", - рассказали в ведомстве.

В Офисе языкового омбудсмена назвали "огромным позитивом" для юга и востока Украины переход русскоязычных школ на государственный язык обучения с 1 сентября, отметив, что благодаря такому решению "уровень владения государственным языком имеет все шансы повышаться".