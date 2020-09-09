Зеленский о ситуации на Донбассе: сейчас мы детально разбираем каждый факт, после гибели нашего военного вновь нет боевых потерь и обстрелов

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что сейчас каждый факт нарушения режима прекращения огня на Донбассе детально разбирается, и после гибели украинского военнослужащего 6 сентября несколько дней вновь нет боевых потерь и обстрелов.

"Вы все знаете, что 42 дня была тишина. Я считаю, что для нас это победа. Боевых потерь за 41 день, если честно, не было. На 42-й день мы потеряли человека, мы отрабатываем и разбираем сейчас детали, что конкретно произошло. Действительно, для нас это важно. Сейчас к каждому такому моменту, к каждому человеку, поверьте мне, другой подход, другой отношение. Мы по деталям разбираем каждый эпизод. К сожалению, потеряли человека, мои соболезнования всем родным и близким. После этого сейчас у нас вновь нет боевых потерь, и, слава богу, сейчас нет обстрелов", - сказал он на брифинге в среду во время рабочей поездки в Хмельницкую область.