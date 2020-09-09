Во Львовской области 5 школ проводят обучение дистанционно – ОГА

Во Львовской области 5 школ перешли на дистанционное обучение, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор Департамента образования и науки Львовской облгосадминистрации Олег Паска.

По его данным, три учебных заведения проводят обучение дистанционно, поскольку среди учащихся или сотрудников обнаружили инфицированных коронавирусом, а еще две школы – из-за технических проблем и ремонтов.

В частности, по данным Департамента образования и науки, в связи с коронавирусом перевели на удаленное обучение средние школы в городе Ходорив Жидачевского района, лицей в селе Козёва Сколевского района и школа в селе Великосилка Каменка-Бугского района.

Школа в селе Солонка Пустомытовского района переведена на удаленное обучение до 15 сентября в связи с капитальным ремонтом здания.

В селе Пристань Сокальского района согласно постановлению Львовского окружного административного суда запретили использование здания школы из-за отсутствия пожарной сигнализации.

Остальные 1 188 школ Львовской области начали учебный год в штатном режиме, сообщил Паска.

В то же время во Львове по одному классу в трех школах перевели на дистанционное обучение в связи с больными коронавирусом. Также временно приостановлена работа одного из детских садов в городе.