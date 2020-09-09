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15:51 09.09.2020

Участники ТКГ договорились о совместном инспектировании в районе поселка Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ

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Участники ТКГ договорились о совместном инспектировании в районе поселка Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ

Участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

"Украинская сторона обеспечит вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции", - сообщает пресс-служба Офиса президента Украины по итогам внеочередного заседания ТКГ в формате видеоконференции, которое состоялось в среду с целью недопущения срыва режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе.

В Офисе президента указали, что ОБСЕ в очередной раз подтвердила несостоятельность любых обвинений в адрес Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы в период с 5 июля по 2 сентября.

"Это факт изложен в нашем отчете от 5 сентября этого года", - подчеркнул глава СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук отметил, что сегодняшний день дает надежду на выполнение режима прекращения огня и в дальнейшем всеми сторонами.

"С этой целью украинская сторона будет задействовать любые механизмы как в рамках ТКГ, так и в рамках Нормандского формата, которые позволят сохранить жизнь украинских военнослужащих и мирного населения. Мы остаемся полностью преданными мирному процессу и выполнению достигнутых договоренностей", - подчеркнул он.

Теги: #ткг #оос #донбасс #инспекция #обсе
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