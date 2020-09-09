В 19 школах и 4 детсадах Киевщины обнаружены случаи заражения коронавирусом

По состоянию на среду, 9 сентября, уже в 19 учреждениях среднего образования Киевской области выявлены случаи заболевания коронавирусом, при этом болеют как ученики, так и педагогические работники, сообщил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

"В связи с подтвержденными случаями коронавируса 8 школ Киевской области полностью переведены на дистанционную работу. Это Васильковские школы №1 и №2; Ирпенская школа №15 в Васильковском р-не Застугнянская школа; в Переяслав-Хмельницком районе две школы: светанковское учебно-воспитательное объединение и Хоцковская школа. В Фурсовской объединенной громаде на дистанционное обучение переведена Пищикивская школа и в Барышевськой ОТГ - Сезенковский учебно-воспитательный комплекс", - рассказал Володин во время еженедельного онлайн-брифинга в среду, сообщает пресс-служба ОГА.

Еще в 11 учебных заведениях на дистанционное обучение переведено 12 классов. В результате 2 405 учеников и учителей срочно переведены на дистанционное обучение в областных учреждениях образования.

Кроме школ в области в условиях адаптивного карантина работает 659 учреждений дошкольного образования, которые посещает 33 166 детей.

В связи с заболеванием СОVID-19 закрыты на карантин 4 детсада. 2 в Переяславе, 1 в Белой Церкви, 1 в с. Плесецкое Васильковского района. Лица, контактировавшие с больными проходят тесты ПЦР.

"Во всех заведениях, где обнаружено заболевание, проведена дезинфекция помещений (классных комнат, коридоров, санузлов, вестибюлей). Работников заведения, которые контактировали с больными, предупредили о необходимости соблюдения карантинного режима путем самоизоляции", - подчеркнул Володин.