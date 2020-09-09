Черновицкий горсовет намерен подать в суд на правительство из-за попадания города в "красную" карантинную зону
Черновицкий городской совет планирует подать в суд на Кабинет министров Украины с требованием отменить установление на территории города "красной" карантинной зоны.
Как сообщает пресс-служба горсовета, в среду жители Черновцов собрались на митинг "Нет дистанционному обучению!". В частности, люди просили власти разрешить открыть школы и детсады.
"Для нас важно защитить наших директоров и учителей от давления центральной власти и полиции. Они действительно боятся наложения штрафов – 17 тыс. или 34 тыс.. Поэтому я думаю, что нам всем обязательно их надо поддержать ", - сказал секретарь городского совета Василий Продан.
Также чиновник добавил, что Черновицкий горсовет планирует подать в суд на Кабмин с требованием отменить установление на территории города "красной" карантинной зоны.
Как сообщалось, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 7 сентября.
Так, в "красную зону" отнесены:
- города Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
- города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;
- город Черновцы, Выжницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области.
- города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;
- город Дубно и Костопольский район Ровенской области;
- Великобурлукский район Харьковской области;
- Бобровицкий район Черниговской области.