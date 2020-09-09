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14:43 09.09.2020

Еврокомиссия договорилась с BioNTech-Pfizer о закупке вакцины против COVID-19 для ЕС

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Еврокомиссия договорилась с BioNTech-Pfizer о закупке вакцины против COVID-19 для ЕС

 Европейская комиссия завершила в среду предварительные переговоры с фармацевтическим объединением BioNTech-Pfizer о закупке потенциальной вакцины против COVID-19.

"Я рада сообщить, что мы завершили переговоры с BioNTech-Pfizer о первоначальной закупке 200 миллионов доз будущей вакцины против коронавируса. Это шестая фармацевтическая компания, с которой мы в рекордно короткие сроки завершили переговоры или подписали соглашение о потенциальных вакцинах", - отметила в своем коммюнике председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Наши шансы разработать и внедрить безопасную и эффективную вакцину, как для европейцев, так и для остального мира, никогда не были так высоки, - подчеркнула она. - Чтобы победить коронавирус где бы то ни было, нам нужно победить его везде".

Ранее Еврокомиссия договорилась о закупке вакцин-кандидатов с другими производителями мирового уровня: Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac и Moderna. Контракт с AstraZeneca, вступил в силу 27 августа.

Целью стратегии ЕС в отношении вакцин против COVID-19 является "формирование надежного и разнообразного портфеля вакцин-кандидатов".

По словам комиссара ЕС по здравоохранению Стеллы Кириакидис, Брюссель "надеется, что среди кандидатов будет безопасная и эффективная вакцина, которая поможет победить пандемию".

Предусмотренный контракт с BioNTech-Pfizer обеспечит возможность для всех стран-членов ЕС покупать вакцину, а также делать пожертвования странам с низким и средним уровнем дохода или перенаправлять в европейские страны.

Теги: #ес #вакцина #коронавирус
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