События

14:41 09.09.2020

Правительство намерено создать многоязычный портал "Посети Украину"

1 мин читать
Правительство намерено создать многоязычный портал "Посети Украину"

Кабинет министров Украины намерен создать и запустить многоязычный портал "Посети Украину" ("Відвідай Україну").

Об этом говорится в плане приоритетных действий правительства на 2020 год.

В частности, первый этап запуска планируется осуществить в октябре текущего года.

Ожидается, что реализация данного решения будет содействовать повышению уровня осведомленности целевых аудиторий относительно туристических возможностей Украины и потребительских преимуществ украинского национального туристического продукта.

Кроме того, в ноябре 2020 года планируется проведение маркетинговой кампании по популяризации внутреннего туризма в Украине и уникальных туристических объектов в каждой области.

В частности, будет создано пять роликов социальной рекламы и проведена диджитал-кампания в социальных сетях.

Теги: #туризм #портал #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:40 09.09.2020
Кабмин планирует до конца года внести в Раду законопроект о реновации устаревшего жилого фонда и новую редакцию Жилищного кодекса

Кабмин планирует до конца года внести в Раду законопроект о реновации устаревшего жилого фонда и новую редакцию Жилищного кодекса

14:38 09.09.2020
Кабмин согласовал создание территориальных органов ГССГ

Кабмин согласовал создание территориальных органов ГССГ

14:37 09.09.2020
Кабмин планирует до конца года внести в Раду общегосударственную программу термомодернизации зданий

Кабмин планирует до конца года внести в Раду общегосударственную программу термомодернизации зданий

14:35 09.09.2020
Кабмин одобрил реализацию пилотного проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий"

Кабмин одобрил реализацию пилотного проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий"

14:28 09.09.2020
Кабмин разрешил закупать системы подачи кислорода и вакцины от гриппа по упрощенной процедуре

Кабмин разрешил закупать системы подачи кислорода и вакцины от гриппа по упрощенной процедуре

14:17 09.09.2020
Кабмин утвердил план приоритетных действий правительства на 2020 год

Кабмин утвердил план приоритетных действий правительства на 2020 год

14:17 09.09.2020
Кабмин намерен принять концепцию развития украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни на период до 2028 года

Кабмин намерен принять концепцию развития украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни на период до 2028 года

13:10 09.09.2020
Кабмин намерен до декабря разработать законопроект о "нулевой декларации"

Кабмин намерен до декабря разработать законопроект о "нулевой декларации"

13:08 09.09.2020
В Украине до 2021г могут создать виртуальную экономическую зону для ИТ и ввести пилот по е-резидентству - проект приоритетных действий Кабмина

В Украине до 2021г могут создать виртуальную экономическую зону для ИТ и ввести пилот по е-резидентству - проект приоритетных действий Кабмина

11:31 09.09.2020
Проект плана действий Кабмина предполагает продажу ОГХК, ОПЗ, "Электротяжмаша" и "Президент-отеля" до конца 2020г

Проект плана действий Кабмина предполагает продажу ОГХК, ОПЗ, "Электротяжмаша" и "Президент-отеля" до конца 2020г

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Черновицкий горсовет намерен подать в суд на правительство из-за попадания города в "красную" карантинную зону

ТКГ проводит внеочередное заседание в среду по ситуации вокруг поселка Шумы – источник

Верховный суд остановил выполнение определения о взыскании $350 млн с ПриватБанка

Автоцистерна взорвалась на предприятии в Киеве во время проведения сварочных работ: погиб мужчина, еще один пострадал

В ВСУ зафиксирован антирекорд заболевания COVID-19 за сутки: 68 новых случаев – командование Медсил

ПОСЛЕДНЕЕ

Черновицкий горсовет намерен подать в суд на правительство из-за попадания города в "красную" карантинную зону

Еврокомиссия договорилась с BioNTech-Pfizer о закупке вакцины против COVID-19 для ЕС

Треть взрослого населения крупных городов Украины употребляют табачные изделия – соцопрос

РФ, Турция, ОАЭ и Катар нарушали эмбарго на поставки вооружений в Ливию - доклад ООН

Госдепартамент США высоко оценил работу МВД по противодействию антисемитизму

На украинско-белорусской границе семья из Беларуси попросила защиты в Украине из-за преследования

Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира

Белорусская оппозиционерка Колесникова арестована, заявляют ее соратники

ТКГ проводит внеочередное заседание в среду по ситуации вокруг поселка Шумы – источник

В Киеве почти завершили подготовку школ к отопительному сезону – Кличко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА