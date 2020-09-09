Треть взрослого населения крупных городов Украины употребляют табачные изделия – соцопрос

Распространенность потребления табачных и никотиновых продуктов в Украине составляет 33% среди взрослого населения городов Киев, Харьков, Одесса, Львов и Днепр, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 20 мая – 4 июня по заказу ООО "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн".

Согласно результатам исследования, в украинских городах (Киев, Харьков, Одесса, Львов и Днепр) самым распространенным первым регулярно применяемым продуктом все еще остаются сигареты.

Так, распространенность потребления табачных и никотиновых продуктов в Украине составляет 33% среди взрослого населения исследуемых городов; 25% респондентов курят сигареты, 8% курят другие горючие табачные изделия (такие как сигары, сигариллы, курительные трубки, кальян), 7% пользуются системами нагрева табака (IQOS, glo), 1% курят электронные сигареты, только 0,3% употребляют бездымный (жевательный) табак.

По данным опроса, первый продукт регулярного потребления никотина в большинстве случаев (88%) - это сигареты. В то же время 5% курильщиков начинали с других горючих табачных изделий, для 0,5% первый продукт - системы нагрева табака (IQOS – 0.4%, glo – 0.1%), для 0,4% - это электронные сигареты, 0,3% начинали с бездымного табака.

Отмечается, что 57,3% текущих пользователей не планируют бросать употреблять любой продукт ближайшие 6 месяцев, тогда как 12% планировали сделать это в течение следующих 30 дней и 22,6% в течение следующих 6 месяцев (но не в течение следующих 30 дней).

Согласно соцопросу, курильщики сигарет начали регулярно курить сигареты в среднем в 19 лет, в то время как пользователи IQOS начали регулярно использовать IQOS в среднем в 32 года.

Участниками опроса было взрослое (18+) населения Киева, Харькова, Днепра, Одессы и Львова. Опрос проводился методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) по случайной выборке стационарных и мобильных телефонов, всего опрошено 5 тыс. респондентов.

Тип выборки - квотная выборка по населению городов, полу и возрасту.