На украинско-белорусской границе семья из Беларуси попросила защиты в Украине из-за преследования

Семья из Беларуси попросила международной защиты в Украине из-за преследования в своей стране, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Двое взрослых (мужчина и женщина) вместе с детьми прибыли в один из пунктов пропуска на украинско-белорусском участке границы в пределах Черниговской области. Во время пограничного контроля граждане сразу обратились к военнослужащим Государственной пограничной службы Украины отметив, что они нуждаются в дополнительной защите из-за притеснений в своей стране", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Так, по словам мужчины, уже некоторое время они чувствовали давление со стороны белорусских правоохранительных органов, однако из страны решили уехать, поскольку недавно против него якобы было заведено надуманное уголовное дело, связанное с получением неправомерной выгоды.

После иностранцам разъяснили порядок обращения за защитой в соответствии с украинским законодательством и оформили въезд в Украину в установленном порядке.

"В подразделение миграционной службы Украины направлено уведомление об обращении за защитой", - сказано в сообщении.

Всего за последнее время в пунктах пропуска на государственной границе Украины относительно получения защиты обратились 15 граждан Беларуси.