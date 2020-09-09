Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира

Член норвежского парламента Кристиан Тибринг-Гедде считает, что президент США Дональд Трамп заслуживает Нобелевской премии мира за вклад в решение затянувшихся конфликтов, сообщил в среду телеканал Fox News.

"Я думаю, он сделал больше, пытаясь установить мир между народами, чем большинство других номинантов на премию мира", - заявил член парламента Норвегии и председатель делегации Норвегии в НАТО Кристиан Тибринг-Гедде в интервью Fox News.

Тибринг-Гедде направил письмо Нобелевскому комитету, в котором сообщил, что администрация Трампа в частности сыграла ключевую роль в установлении отношений между Израилем и ОАЭ.

"Как ожидается, другие страны Ближнего Востока последуют примеру ОАЭ, соглашение (о нормализации отношений - ИФ) может стать переломным моментом, который превратит Ближний Восток в регион сотрудничества и процветания", - написал Тибринг-Гедде.

В послании норвежского депутата также говорится о "ключевой роли" президента США в "усилении контактов между конфликтующими сторонами и создании новой динамики в других затянувшихся конфликтах - пограничном споре между Индией и Пакистаном по Кашмиру, противостоянии между Севером и Югом Корейского полуострова, а также в решении проблем с ядерным потенциалом Северной Кореи".

Он также похвалил Трампа за значительный вывод войск с Ближнего Востока.

При этом Тибринг-Гедде заявил Fox News, что он не пытается "угождать Трампу".

"Я не большой сторонник Трампа, - сказал он. - Комитету следует обратить внимание на факты и судить о нем по этим фактам, а не по его поведению в определенные моменты. Люди, которые за последние годы получали премии мира, сделали намного меньше, чем Дональд Трамп. Например, Барак Обама (экс-президент США - ИФ) не сделал ничего".

В августе советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайан призвал номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за дипломатический прорыв в отношениях Израиля и ОАЭ.

"Я думаю, это действительно замечательно, когда вы оборачиваетесь и смотрите на то, что сделал президент в установлении мира", - процитировало издание The Hill слова О'Брайена.

"Меня не удивит, если президента в конечном итоге номинируют за это на Нобелевскую премию. Сегодняшняя работа - пример того, почему он по праву считается и должен стать главным кандидатом на получение Нобелевской премии мира", - добавил советник.

В 2018 году Тибринг-Гедде вместе с еще одним норвежским политиком уже выдвигали кандидатуру Трампа на получение Нобелевской премии мира. Тогда Трамп не получил ее.

Ранее издание The Hill напоминало, что в сентябре 2019 года Трамп в ходе Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что он бы получил Нобелевскую премию мира в случае, если бы "их (премии - ИФ) раздавали честно".