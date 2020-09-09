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13:33 09.09.2020

Белорусская оппозиционерка Колесникова арестована, заявляют ее соратники

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Белорусская оппозиционерка Колесникова арестована, заявляют ее соратники

Оппозиционерка Мария Колесникова арестована находится в СИЗО в Минске, сообщил "Интерфаксу" представитель штаба Виктора Бабарико Глеб Германчук.

"Подтверждаем, Мария арестована и находится в СИЗО N1", - сказал он.

Ранее отец Колесниковой сообщил белорусским СМИ, что она арестована и находился в следственном изоляторе.

"Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО № 1 на Володарского, сообщил TUT.BY отец Марии Александр Колесников", - сообщил в среду портал TUT.BY.

По словам отца Колесниковой, с ним связался руководитель следственной группы белорусского Следственного комитета.

В свою очередь в Пограничном комитете Беларуси обещали сообщить, где находится одна из лидеров протеста Колесникова, позднее. "Что касается местонахождения и правовой оценки действий Марии Колесниковой, то эта информация будет представлена позднее", - сообщает погранкомитет.

Там также не стали комментировать версию произошедшего на границе, изложенную во вторник вечером представителями КС Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым.

В минувший понедельник член президиума Координационного совета Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов перестали выходить на связь. Во вторник в Госпогранкомитете Беларуси подтвердили информацию о задержании Колесниковой, а также сообщили, что Родненкову и Кравцову удалось покинуть республику и оказаться на территории Украины. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил позднее, что "Колесникова задержана за нарушение правил пересечения госграницы".

Со своей стороны Кравцов заявлял, что Колесникову власти насильно хотели вывезти из Беларуси, но она порвала паспорт. Кроме того, он и Родненков утверждают, что не выезжали добровольно в Украину, как заявила ранее белорусская погранслужба.

Теги: #колесникова #оппозиция #беларусь
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