В Киеве более 300 новых случаев коронавируса, 4 больных умерли – Кличко

У 310 жителей Киева обнаружили за прошедшие сутки заболевание коронавирусом, четверо больных умерли, сообщил мэр города Виталий Кличко..

"Количество больных коронавирусом в Киеве растет. За минувшие сутки обнаружили еще 310 больных. Четыре человека умерли. Всего коронавирус унес жизни 250-ти киевлян. А подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 15 821", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции в среду.

Среди заболевших 167 женщин в возрасте от 18 до 83 лет и восемь девочек от двух до 17 лет. А также 122 мужчины в возрасте от 18 до 78 лет и 13 мальчиков от одного до 17 лет. Заболели также 13 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 43 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 84 человека. Всего коронавирус преодолели 4 910 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 53, Подольском - 42, Деснянском - 40 случаев", - подчеркнул мэр Киева.