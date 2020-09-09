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11:53 09.09.2020

По ходатайствам прокуратуры АР Крым наложены аресты на 65 самолетов-нарушителей порядка въезда и выезда из оккупированного полуострова

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По ходатайствам прокуратуры АР Крым наложены аресты на 65 самолетов-нарушителей порядка въезда и выезда из оккупированного полуострова

Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым, ГУ СБУ в АРК расследует уголовное производство по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее.

"Начиная с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным полуостровом Крым в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения, а также обеспечения безопасности полетов. Официально прекращено функционирование всех аэропортов оккупированной территории полуострова", - говорится в обнародованном в среду пресс-службой прокуратуры АР Крым сообщении.

Несмотря на это, добавляют в ведомстве, установлено около 40 российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки в оккупированный полуостров, чем нарушают международные правила полетов и законодательство Украины.

"В связи с этим, прокуратура Автономной республики Крым совместно с ГУ СБУ в АР Крым обратилась в суд с ходатайствами о наложении ареста на самолеты некоторых российских авиакомпаний, нарушивших порядок въезда/выезда с/на оккупированный полуостров и правил международных полете, в настоящее время арестованы 65 воздушных судов-нарушителей", - говорится в сообщении.

Теги: #крым #прокуратура #самолеты
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