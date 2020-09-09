Языковой омбудсмен выступает за разработку до 2021 года Госпрограммы по развитию и освоению украинского языка

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень выступает за разработку до 2021 года Государственной программы по развитию и освоению украинского языка.

"Наш Офис уполномоченного уже разработал миссию такой Государственной программы. К этой работе привлечены специалисты, которые в течение последних десятилетий занимались разработкой таких государственных программ, специализирующихся на государственной языковой политике. Мы абсолютно готовы к широкому диалогу и с Министерством культуры и информационной политики, и с Министерством образования и науки и готовы предоставить свои рекомендации и всяческую помощь с тем, чтобы успеть подготовить такую государственную программу до 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы Офис уполномоченного.

По словам Кремня, скорейшее создание Госпрограммы по развитию и освоению украинского языка является чрезвычайно важным, ведь это и стратегический вопрос, и вопрос миссии, повышения языковых компетенций, доступности информации для лиц с инвалидностью, дистанционных курсов как для граждан Украины, так и для граждан, которые хотят получить гражданство, и граждан других стран.