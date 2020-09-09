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10:58 09.09.2020

В ВСУ зафиксирован антирекорд заболевания COVID-19 за сутки: 68 новых случаев – командование Медсил

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В ВСУ зафиксирован антирекорд заболевания COVID-19 за сутки: 68 новых случаев – командование Медсил

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки выявили 68 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в целом сейчас болеет 650 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"Всего за время пандемии выздоровели – 1 389 человек, летальных исходов - 6. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 534 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 122 человека", - сказано в сообщении медиков на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что из 68 новых случаев COVID-19 на лечении в учреждениях здравоохранения находится 9 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 3 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий, Мукачевский военный госпиталь - 1 военнослужащий, Черниговский военный госпиталь - 1 военнослужащий, изолятор воинской части Киевской области - 2 военнослужащих).

Также на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 59 человек (Киевская область - 25 военнослужащих и 7 сотрудников ВСУ, Львовская область - 11 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Одесская область - 7 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Черниговская область - 2 военнослужащих, Ровенская область - 2 военнослужащих, Хмельницкая и Винницкая области - по 1 военнослужащему и Тернопольская область - 1 сотрудник ВСУ).

Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды зафиксирован 2 551 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, при этом 1 157 человек выздоровели, 45 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Теги: #всу #коронавирус
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