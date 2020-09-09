Состояние Балуха стабильно тяжелое, он на аппарате ИВЛ – нардеп Геращенко

По словам врачей, состояние госпитализированного после избиения в ночь на вторник бывшего политического заключенного Кремля, общественного активиста Владимира Балуха стабильно тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"От врачей БСП, где находится В. Балух: "Пациент стабильно тяжелый. На аппарате ИВЛ, еще без сознания". К сожалению, пока такая неутешительная информация", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в среду утром.

Как сообщалось, об избиении Балуха 9 сентября сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. "Владимир Балух был избит сегодня ночью. Его нашли только утром. Сейчас он в больнице. Состояние тяжелое. Подробности выясняются", - написал Сенцов в соцсети Facebook во вторник. "Володя в сознании. Сломана рука и ключица. Угрозы жизни нет", - добавил он спустя некоторое время.

Позже во вторник в полиции Киева заявили, что создали следственную группу из опытных и высококвалифицированных работников, которые устанавливают все обстоятельства избиения Балуха.

Как рассказали в ведомстве, предварительно установлено: пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из "Гидропарк". Кроме этого, у мужчины обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты. Сейчас 49-летний пострадавший находится в лечебном учреждении, где ему оказывается помощь.

Вместе с тем, И.Геращенко во вторник сначала сообщила, что Балух находится в реанимации. По ее словам, Балух сейчас в тяжелом состоянии и находится в больнице скорой помощи, куда "скорая" привезла его в полдень. Позже нардеп напипсала: "Только что закончилась операция, его перевели в реанимацию. У Володи тяжелая черепно-мозговая травма, операция была на голове, состояние тяжелое".