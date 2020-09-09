События

10:30 09.09.2020

Состояние Балуха стабильно тяжелое, он на аппарате ИВЛ – нардеп Геращенко

2 мин читать
Состояние Балуха стабильно тяжелое, он на аппарате ИВЛ – нардеп Геращенко

По словам врачей, состояние госпитализированного после избиения в ночь на вторник бывшего политического заключенного Кремля, общественного активиста Владимира Балуха стабильно тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"От врачей БСП, где находится В. Балух: "Пациент стабильно тяжелый. На аппарате ИВЛ, еще без сознания". К сожалению, пока такая неутешительная информация", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в среду утром.

Как сообщалось, об избиении Балуха 9 сентября сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. "Владимир Балух был избит сегодня ночью. Его нашли только утром. Сейчас он в больнице. Состояние тяжелое. Подробности выясняются", - написал Сенцов в соцсети Facebook во вторник. "Володя в сознании. Сломана рука и ключица. Угрозы жизни нет", - добавил он спустя некоторое время.

Позже во вторник в полиции Киева заявили, что создали следственную группу из опытных и высококвалифицированных работников, которые устанавливают все обстоятельства избиения Балуха.

Как рассказали в ведомстве, предварительно установлено: пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из "Гидропарк". Кроме этого, у мужчины обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты. Сейчас 49-летний пострадавший находится в лечебном учреждении, где ему оказывается помощь.

Вместе с тем, И.Геращенко во вторник сначала сообщила, что Балух находится в реанимации. По ее словам, Балух сейчас в тяжелом состоянии и находится в больнице скорой помощи, куда "скорая" привезла его в полдень. Позже нардеп напипсала: "Только что закончилась операция, его перевели в реанимацию. У Володи тяжелая черепно-мозговая травма, операция была на голове, состояние тяжелое".

Теги: #геращенко #балух #состояние
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:41 08.09.2020
Полиция Киева устанавливает обстоятельства избиения Балуха, начато уголовное производство по статье "разбой"

Полиция Киева устанавливает обстоятельства избиения Балуха, начато уголовное производство по статье "разбой"

18:57 08.09.2020
В "Евросолидарности" требуют немедленного расследования избиения Балуха и личного контроля над расследованием Авакова

В "Евросолидарности" требуют немедленного расследования избиения Балуха и личного контроля над расследованием Авакова

16:35 08.09.2020
Балух находится в реанимации – нардеп Геращенко

Балух находится в реанимации – нардеп Геращенко

16:25 08.09.2020
В Офисе президента потребовали от Нацполиции оперативно и в полном объеме провести расследование избиения Балуха и проверить все версии

В Офисе президента потребовали от Нацполиции оперативно и в полном объеме провести расследование избиения Балуха и проверить все версии

15:18 08.09.2020
Экс-политзаключенного Кремля Балуха избили, он госпитализирован – Сенцов

Экс-политзаключенного Кремля Балуха избили, он госпитализирован – Сенцов

15:09 08.09.2020
Экс-политзаключенного Кремля Балуха избили, он госпитализирован - Сенцов

Экс-политзаключенного Кремля Балуха избили, он госпитализирован - Сенцов

13:47 08.09.2020
В МВД призвали руководство "Укравтодора" при строительстве и ремонте дорог предусматривать установку камер - Геращенко

В МВД призвали руководство "Укравтодора" при строительстве и ремонте дорог предусматривать установку камер - Геращенко

13:35 08.09.2020
В МВД работают над созданием системы, по которой иностранцы будут оплачивать штрафы за превышение скорости на выезде из Украины - Геращенко

В МВД работают над созданием системы, по которой иностранцы будут оплачивать штрафы за превышение скорости на выезде из Украины - Геращенко

10:17 08.09.2020
Выезд белорусских оппозиционеров Родненкова и Кравцова из страны не был добровольным – Геращенко

Выезд белорусских оппозиционеров Родненкова и Кравцова из страны не был добровольным – Геращенко

17:54 07.09.2020
Проекты законов по борьбе с мошенничеством в сфере строительства должны быть разработаны в течение 2 месяцев – замглавы МВД Геращенко

Проекты законов по борьбе с мошенничеством в сфере строительства должны быть разработаны в течение 2 месяцев – замглавы МВД Геращенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В ВСУ зафиксирован антирекорд заболевания COVID-19 за сутки: 68 новых случаев – командование Медсил

Степанов: показатель летальности от COVID-19 с апреля снизился на 30%

Количество мест в медучреждениях Киева для лечения COVID-19 будет увеличено в случае необходимости – Кличко

В Украине за сутки COVID-19 заболел 2 551 человек, 45 умерли, 1157 выздоровели – СНБО

С начала года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили более 47000 взрывоопасных предметов

ПОСЛЕДНЕЕ

В ВСУ зафиксирован антирекорд заболевания COVID-19 за сутки: 68 новых случаев – командование Медсил

На Харьковщине задержан организатор нелегальной легализации россиян в Украине - СБУ

Лагерь нелегалов на Лесбосе уничтожен пожаром, 12 тыс. беженцев блокированы на одной из автомагистралей

Степанов: показатель летальности от COVID-19 с апреля снизился на 30%

Около 150 фур остаются заблокированными на таможне, 20 компаний ощущают перебои с производством - ЕБА

Колесникова, порвав паспорт, сломала систему выдавливания людей за рубеж – Тихановская

Количество мест в медучреждениях Киева для лечения COVID-19 будет увеличено в случае необходимости – Кличко

В Украине за сутки COVID-19 заболел 2 551 человек, 45 умерли, 1157 выздоровели – СНБО

С начала года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили более 47000 взрывоопасных предметов

Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе не нарушали – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА