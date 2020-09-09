События

09:55 09.09.2020

Лагерь нелегалов на Лесбосе уничтожен пожаром, 12 тыс. беженцев блокированы на одной из автомагистралей

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 Тысячи нелегалов покинули лагерь беженцев "Мория" на греческом острове Лесбос во время сильного пожара, сообщает греческий телеканал "Скай".

"Огонь распространился как внутри, так и вне лагеря, он разорен. Сейчас полицейские блокировали более 12 тыс. человек на одной из автомагистралей", - рассказал в эфире телеканала представитель местной администрации Стратос Кителис.

"Складывается сложная ситуация, поскольку среди людей, покинувших лагерь, есть инфицированные коронавирусом COVID-19", - добавил греческий чиновник.

Сообщений о пострадавших в результате пожара пока не поступало.

В полиции и пожарной службе сообщили, что причина пожара пока не установлена. Сообщения о том, что речь может идти о поджогах в знак протеста против усиления карантинных мер на территории лагеря, ни в полиции, ни в пожарной службе не подтверждают.

Ранее на этой неделе в лагере "Мория" заражение COVID-19 было выявлено у 35 человек.

Теги: #лагерь #греция #нелегалы #пожар
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