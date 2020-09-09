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09:47 09.09.2020

Около 150 фур остаются заблокированными на таможне, 20 компаний ощущают перебои с производством - ЕБА

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Около 150 фур остаются заблокированными на таможне, 20 компаний ощущают перебои с производством - ЕБА

Блокировка около 150 фур на таможне уже привела к перебоям с производством в 20 компаниях из-за задержки поставок сырья и грузов, Государственная таможенная служба анонсировала в среду селекторное совещание для урегулирования ситуации, сообщила исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) Анна Деревянко.

"Компании ассоциации вчера имели возможность пообщаться напрямую с Андреем Павловским, и.о главы Гостаможни и его специалистами о ситуации с массовой задержкой грузов на Галицкой и Киевской таможнях", - сказала Деревянко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

"В разговоре с бизнесом г-н Павловский пообещал провести 9 сентября селекторное совещание для урегулирования этой ситуации. Ассоциация передала руководству Гостаможни около 20 официальных обращений с детальным описанием неправомерных действий таможенных органов и надеется на обещанную быструю реакцию руководства ведомства на ситуацию и разблокирование движения грузов, чтобы не создавать искусственные преграды для честного и прозрачного бизнеса в Украине", - указала она.

О задержке таможенного оформления около 150 фур компании бизнес-ассоциации начали сообщать с начала сентября. После заявления ЕБА 4 сентября Гостаможня пояснила задержку таможенного оформления грузов саботажем и сообщила о получении руководством ведомства угроз физической расправы.

Деревянко подчеркнула, что в настоящее время ситуация остается критической: "До сегодня около 150 грузовиков остаются заблокированными на таможне, а более 20 компаний уже имеют перебои с производством или своей деятельностью из-за задержки поставок сырья или грузов".

По словам исполнительного директора ЕБА, компании сталкиваются с нарушениями сроков рассмотрения документов и необоснованными требованиями предоставить дополнительную документацию для контроля таможенной стоимости.

"Бизнесу непонятна такая ситуация, поскольку дело касается в основном регулярных поставок грузов по долгосрочным контрактам, которые еще две недели назад оформлялись таможней в обычные сроки", - указала Деревянко.

Она также отметила, что контроль таможенной стоимости можно было перенести на постаудит, чтобы избежать безосновательной задержки грузов и не создавать для компаний негативных финансовых последствий.

Теги: #гостаможня #грузовики #еба
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