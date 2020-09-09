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09:13 09.09.2020

Количество мест в медучреждениях Киева для лечения COVID-19 будет увеличено в случае необходимости – Кличко

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Количество мест в медучреждениях Киева для лечения COVID-19 будет увеличено в случае необходимости – Кличко

 Количество выявленных случаев коронавируса в Киеве растет, и увеличивается количество больных, нуждающихся в госпитализации, заявил мэр Киева Виталий Кличко

"Вирус не отступает. И количество выявленных случаев коронавируса в столице, к сожалению, растет. Увеличивается и количество больных, нуждающихся в госпитализации", - отметил мэр Киева при посещении городской больнице № 4, что является одной из опорных для лечения пациентов с COVID-19.

Кличко подчеркнул что средний возраст инфицированных коронавирусом от 30 до 60 лет.

"Я уже ранее посещал этот медучреждение. С главного, что сегодня отмечают врачи: в последнее время во многих инфицированных - более тяжелое течение болезни. И подавляющее большинство пациентов - в возрасте от 30 до 60 лет", - сообщил Кличко.

Он отметил, что больница №4 заполнена почти на 80% и она обеспечена всем необходимым.

"Всего в больницах столицы с 1600 коек, подготовленных для приема больных коронавируса в 16 медучреждениях, заполненные 52% мест. В случае необходимости город может перепрофилировать отделения и в других медучреждениях, увеличив количество коек для лечения пациентов с COVID-19. Но, давайте не доводить до наихудшего сценария!", - подытожил Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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