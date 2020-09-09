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09:11 09.09.2020

В Украине за сутки COVID-19 заболел 2 551 человек, 45 умерли, 1157 выздоровели – СНБО

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В Украине за сутки COVID-19 заболел 2 551 человек, 45 умерли, 1157 выздоровели – СНБО

В Украине по состоянию на утро среды зафиксирован 2 551 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, при этом 1157 человек выздоровели, 45 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Днем ранее, 8 сентября, сообщалось о 2 411 новых случаях заболевания COVID-19, 7 сентября было 2 174 заболевших, 6 сентября - 2 107 новых инфицированных COVID-19, 5 сентября, был зафиксирован рекорд заболеваемости - 2 836 новых инфицированных за сутки.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро среды 143 030 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 2 979 человека, выздоровели - 64 703 человека. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 75 348 человек, что на 1 349 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (310), Харьковской (291), Львовской (196), Тернопольской (190), Ивано-Франковской (151) и Черновицкой (150) областях.

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 3 054 подозрения на заболевание COVID-19.

Теги: #снбо #украина #коронавирус
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