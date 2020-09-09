События

08:15 09.09.2020

С начала года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили более 47000 взрывоопасных предметов

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С начала года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили более 47000 взрывоопасных предметов

Пиротехнические подразделения ГСЧС Украины ежедневно проводят работы по обследованию территории страны, выявлению, изъятию и уничтожению взрывоопасных предметов времен прошлых войн. Сначала года пиротехники ГСЧС уже уничтожили 47 тыс. 738 взрывоопасных предметов, в том числе 924 авиационных бомбы.

"С начала года, по состоянию на 8 сентября, пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 47 тыс. 738 взрывоопасных предметов, в том числе 924 авиационные бомбы", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в среду утром.

Теги: #гсчс #ликвидация #украина #снаряд
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