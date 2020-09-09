Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе не нарушали – штаб ООС

Российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 8 сентября, на участках ответственности украинских подразделений нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020, не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдалась тишина. Подразделения Объединенных сил постоянно находятся наготове к адекватному реагированию на любые изменения оперативной обстановки и коварных действий противника", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

В штабе ООС отметили, что двое военнослужащих получили боевые травмы во время проведения инженерных работ в тылу.

"Вчера, во время проведения инженерных работ в тылу наших позиций получили боевое травмирования от взрыва мины ПМН-2 двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное", - подчеркнули в штабе ООС.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"С начала текущих суток, 9 сентября, в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере", - подытожили в штабе ООС.