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05:45 09.09.2020

Суд удовлетворил иск столичной прокуратуры о непередаче в аренду земучастка стоимостью 3,5 млн грн частному предприятию

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Суд удовлетворил иск столичной прокуратуры о непередаче в аренду земучастка стоимостью 3,5 млн грн частному предприятию

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск столичной прокуратуры об отмене решения о передаче в аренду земельного участка стоимостью 3,5 млн грн частному предприятию, сообщила пресс-служба Киевской прокуратуры.

"Установлено, что Киевсоветом в нарушение требований земельного законодательства без проведения земельных торгов и без внесения изменений в Генеральный план Киева было принял решение о передаче частному обществу в аренду земельного участка для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений", - говорится в сообщении.

Как отмечается, решение было принято в связи с переходом к обществу права собственности на здание, которое в 20 раз меньше площади земли, на которой расположено.

Кроме того, земельный участок находится в санитарно-защитной зоне Беличанского кладбища, однако оспариваемым решением спорный земельный участок относится к землям жилой и общественной застройки.

Теги: #земля #аренда #украина #суд
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