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03:08 09.09.2020

Помпео: США и партнеры рассматривают возможность введения новых санкций против белорусов

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Помпео: США и партнеры рассматривают возможность введения новых санкций против белорусов

Соединенные Штаты обсуждают со своими союзниками возможность введения новых санкций против белорусских чиновников за нарушение прав человека и репрессии, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Соединенные Штаты в координации со своими партнерами и союзниками рассматривают возможность введения дополнительных целенаправленных санкций для привлечения к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям в Беларуси", - говорится в заявлении, распространенном американским госдепартаментом.
В нем отмечается, что США "глубоко обеспокоены" сообщениями о действиях властей в Минске, касающихся членов Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова.
"Мы призываем белорусские власти прекратить насилие в отношении собственного народа, освободить всех несправедливо задержанных, в том числе гражданина США Виталия Шклярова, и вступить в конструктивный диалог с подлинными представителями белорусского общества", - подчеркнул Помпео.

Теги: #сша #беларус #санкции #партнеры
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