Сенат США проголосует в четверг по законопроекту о борьбе с COVID-19

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Вашингтон. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Сенат США проведет голосование по законопроекту о мерах по борьбе с последствиями COVID-19, сообщают СМИ со ссылкой на лидера республиканского большинства Митча Макконнелла.

Отмечается, что для принятия законопроекта республиканцев, предусматривающего выделение дополнительных $500 млрд, потребуется 60 голосов. Ожидается, что законопроект не получит такой поддержки из-за сильной оппозиции демократов.

Лидер сенатского меньшинства Чарльз Шумер и спикер преимущественно демократической Палаты представителей Нэнси Пелоси ранее заявили, что республиканский законопроект является провальным.

"Республиканцы в Сенате, похоже, зациклились на законопроекте, который даже близко не подходит к решению проблем и никуда не ведет. Если кто-то сомневается, что истинные намерения Макконнелла не политические, просто взгляните на законопроект. Это предложение наполнено "ядовитыми пилюлями", которые, республиканцы знают, что демократы никогда не поддержат", - заявили Пелоси и Шумер.

Между тем, сам Макконнелл не ответил на вопрос, сможет ли проект получить 51 голос от республиканцев.

Ранее он подсчитал, что до 20 сенаторов от Республиканской партии не поддержат никаких дополнительных мер по борьбе с коронавирусом.

Республиканский законопроект включает в себя федеральное пособие по безработице в размере $300 в неделю до конца года, $105млрд долларов для школ и дополнительные $16 млрд для тестирования на коронавирус.