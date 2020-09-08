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23:03 08.09.2020

Во Франции выявлено более 6,5 тыс. случаев коронавируса за сутки, скончались 39 человек

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Во Франции выявлено более 6,5 тыс. случаев коронавируса за сутки, скончались 39 человек

Во Франции за минувшие сутки зарегистрировано 6,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом COVID-19, сообщили во вторник в Минздраве страны.

Этот показатель увеличился более чем на 2 тыс.: днем ранее во Франции выявили 4,2 тыс. заболевших.

В общей сложности, в больницах страны проходят лечение от коронавируса 4,9 тыс. человек. Около 570 из них находятся в палатах интенсивной терапии.

За последние 24 часа впоследствии заражения коронавирусом во Франции скончались 39 человек.

С начала пандемии во Франции зафиксировано 335 тыс. случаев COVID-19, 30 тыс. из них имели летальный исход.

Теги: #статистика #коронавирус #франция
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